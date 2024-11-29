Голкипер «Спартака» Селихов может перейти в «Ростов» этой зимой

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов может присоединиться к «Ростову» этой зимой либо на правах аренды до конца сезона-2024/2025, либо на постоянной основе. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Спартак» и Селихов не обсуждали продление истекающего летом следующего года контракта, в то время как «Ростов» заинтересован в услугах 30-летнего голкипера. В нынешнем сезоне Александр провёл восемь матчей за «Спартак» — все в рамках Фонбет Кубка России. Трижды Селихов сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 1,5 млн.