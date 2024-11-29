Спортивный директор «Ростова» Рыскин отреагировал на слухи об интересе к Селихову

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на слухи об интересе южного клуба к голкиперу «Спартака» Александру Селихову.
— Появилась информация, что Селихов может перейти в «Ростов» зимой. Как можете это прокомментировать?
— Никак не могу это прокомментировать, — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В нынешнем сезоне Александр провёл восемь матчей за «Спартак» — все в рамках Фонбет Кубка России. Трижды Селихов сохранил свои ворота в неприкосновенности. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 1,5 млн.