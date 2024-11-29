Фёдор Кудряшов: Дзюба прямой, за словом в карман не лезет

Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов охарактеризовал эпатажного российского нападающего Артёма Дзюбу. Сейчас 36-летний форвард выступает за «Акрон». Недавно он выразил желание сыграть за сборную России, но так и не получил вызов от Валерия Карпина.

«Наверное, во многих моментах он остался таким же, каким я знал его с дубля «Спартака». Артём прямой, за словом в карман не лезет и пытается отстоять своё мнение, даже если оно не всегда верное. Но мы практически не пересекались с 2020 года, когда я последний раз сыграл за сборную», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.