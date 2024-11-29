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Рыскин — о росте доллара: только у двух иностранцев «Ростова» зарплата привязана к валюте

Рыскин — о росте доллара: только у двух иностранцев «Ростова» зарплата привязана к валюте
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что только у двоих иностранных игроков жёлто-синих зарплата привязана к валюте. «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ нынешнего сезона.

«Не могу прокомментировать, влияет ли рост курса доллара и евро на зарплату футболистов «Ростова». У нас рублёвые зарплаты. Только у одного-двух иностранцев зарплата привязана к валюте. А у остальных всё в рублях. Честно, не готов это обсуждать, об этом надо разговаривать с генеральным директором. Я сам контракты не готовлю. Не знаю, как они выглядят в завершающей стадии», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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