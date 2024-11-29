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Объявлены арбитры на матч «Краснодар» — «Спартак» и другие игры 17-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 17-го тура чемпионата России. Центральный матч тура «Краснодар» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

30 ноября (суббота)

«Акрон» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мартынов.

1 декабря (воскресенье)

«Локомотив» – «Химки»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Иванов.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.

2 декабря (понедельник)

«Ахмат» – «Динамо» Москва: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.