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Александр Гришин — о голе Чалова в Лиге Европы: один мяч ничего не решает — этого мало

Александр Гришин — о голе Чалова в Лиге Европы: один мяч ничего не решает — этого мало
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с РФШ. Чалов в этой встрече отметился забитым мячом, ПАОК одержал победу со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
РФШ
Рига, Латвия
Окончен
0 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Десподов – 2'     0:2 Чалов – 59'    

«Каждый гол является важным для нападающего, где бы он ни играл: в ПАОКе, ЦСКА или сборной России. Он и является нападающим, чтобы забивать мячи. Однако один гол пока ничего не решает — этого мало. Но если у Чалова будет серия из хороших матчей, то можно будет говорить о каком-то подъёме. Любое результативное действие, что в футболе, что хоккее или баскетболе, поднимает эмоциональный фон и улучшает психологическое состояние», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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