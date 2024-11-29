Александр Гришин — о голе Чалова в Лиге Европы: один мяч ничего не решает — этого мало

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с РФШ. Чалов в этой встрече отметился забитым мячом, ПАОК одержал победу со счётом 2:0.

«Каждый гол является важным для нападающего, где бы он ни играл: в ПАОКе, ЦСКА или сборной России. Он и является нападающим, чтобы забивать мячи. Однако один гол пока ничего не решает — этого мало. Но если у Чалова будет серия из хороших матчей, то можно будет говорить о каком-то подъёме. Любое результативное действие, что в футболе, что хоккее или баскетболе, поднимает эмоциональный фон и улучшает психологическое состояние», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.