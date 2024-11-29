Агент Тюкавина: уже человек 10 позвонили и спросили, какой ассортимент у Кости в магазине

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что нападающий не владеет кафе Tuka. Сафонов в истории в социальной сети выложил фото возле этого заведения.

«Я постоянно люблю подкалывать Костю. Турки в его доме открыли магазин Tuka. Я посмеялся просто в открытую, а Костя никакой магазин не открывал. Во время пандемии я сделал такую штуку, что у меня здоровый удав возле камина с помощью специальной программы. Все начали писать, в том числе «Чемпионат» и белорусские СМИ, что «футбольный агент Сафонов завёл дома удава». А он большой, и мне начали писать: «А чем вы его кормите? Он же может кого-то съесть». Ситуация с кафе Кости из той же категории. Я к нему приехал, чтобы переговорить. Пока он выходил из подъезда, вижу маркет-кафе Tuka. И ему в шутку говорю: «Ничего себе, ты прям в своём доме кафе открыл». Я же в истории поставил смайлики, что прикалываюсь. Мне уже позвонили человек 10 и спросили: «Что там есть и какой ассортимент?» — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.