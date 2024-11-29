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Кудряшов объяснил, с чем связан прогресс «Локомотива» в этом сезоне

Кудряшов объяснил, с чем связан прогресс «Локомотива» в этом сезоне
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Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов высказался о прогрессе московского «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

«Это умение Галактионова работать с молодёжью. Всё-таки опыт у него есть. Радует, что у них наибольшее количество воспитанников, которые здорово себя проявляют. Видно, что коллектив сумел сплотиться. Тот же Дима Баринов, думаю, смог найти нужные слова. Ребята, которые выходят на замену, показывают своё желание.

Немногие команды могут похвастаться такой скамейкой. Многие недовольны выходами на замену, но в «Локомотиве» даже на пять минут люди выходят и отрабатывают. Им надо сохранять атмосферу — тогда на дистанции смогут показать себя», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

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