В Москве в 17-й раз пройдёт Кубок Легенд

С 7 по 9 февраля 2025 года московский Дворец спорта «Мегаспорт» примет международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Ерёменко. Событие традиционно объединит легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звёзд.

В 2025 году Кубок Легенд пройдёт в уже полюбившимся зрителям формате. За главный трофей будут бороться шесть команд: Сборная мира, Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды Азии, Легенды Латинской Америки и Легенды России. На протяжении всех трёх дней гостей турнира ждут автограф-сессии с участием легендарных футболистов, розыгрыши ценных призов от партнёров Кубка Легенд, а также море ярких эмоций от встречи с кумирами.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Кубок Легенд – уникальный в своем формате проект, важный как для поколения легенд большого футбола, так и для юных футболистов, делающих свои первые шаги к спортивной славе. Такой обмен опытом и энергией приумножает великое наследие футбола и помогает воспитать достойную смену именитым игрокам», – отметил Кевин Кураньи, финалист Евро-2008 в составе сборной Германии.

Приобрести билеты можно на «Чемпионате». Вход на трибуны будет осуществляться без Fan ID.