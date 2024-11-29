Фёдор Кудряшов рассказал, как решился переехать в Турцию

Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов поделился воспоминаниями о периоде игры в Турции. Он выступал за «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

«Тяжело, особенно мой первый выезд в Стамбул. Тогда я расторг контракт с «Рубином» и до последнего не было чёткого понимания, конкретного предложения от команды. Тогда благодаря Илие Чебану со мной связался агент из Турции и предложил поехать в «Башакшехир». За один день это случилось, но вариантов не было, и я согласился. Прямо на месте решали детали. Я тогда заглянул в состав и понял, куда я попал», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.