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Фёдор Кудряшов рассказал, как решился переехать в Турцию

Фёдор Кудряшов рассказал, как решился переехать в Турцию
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Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов поделился воспоминаниями о периоде игры в Турции. Он выступал за «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

«Тяжело, особенно мой первый выезд в Стамбул. Тогда я расторг контракт с «Рубином» и до последнего не было чёткого понимания, конкретного предложения от команды. Тогда благодаря Илие Чебану со мной связался агент из Турции и предложил поехать в «Башакшехир». За один день это случилось, но вариантов не было, и я согласился. Прямо на месте решали детали. Я тогда заглянул в состав и понял, куда я попал», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

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