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Игрок «Зенита» Горшков: хочется выиграть два матча перед паузой и остаться на первом месте

Игрок «Зенита» Горшков: хочется выиграть два матча перед паузой и остаться на первом месте
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Футболист «Зенита» Юрий Горшков заявил, что сине-бело-голубые хотят сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом.

— Конец первой части сезона: усталость уже накопилась или всё в штатном режиме?
— Лично у меня наоборот — какой-то подъём, и думаю, что у команды так же. Тем более мы только что вышли на первое место, это придаёт сил. Хочется победить в двух домашних играх и остаться на первом месте, — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

Турнирная таблица

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 1 декабря. Отметим, что «Зенит» шесть раз выигрывал Российскую Премьер-Лигу за последние шесть лет.

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