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«Химки» поменяют менеджмент клуба до нового года. Уйдут генеральный и спортивный директора

«Химки» поменяют менеджмент клуба до нового года. Уйдут генеральный и спортивный директора
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«Химки» сменят менеджмент до нового года. Команду покинут генеральный директор Николай Оленев и спортивный директор Анар Мамедов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Команда менеджмента сменится. К тому же вернут своё былое влияние на клуб Сергей Анохин и Дмитрий Поляцкин», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее в СМИ появлялась информация, что подмосковные «Химки» испытывают финансовые сложности. Клуб якобы несколько месяцев не выплачивает зарплаты футболистам и сотрудникам. При этом руководители «Химок» данную информацию не подтвердили. Клуб идёт на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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