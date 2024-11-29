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Глава «Зенита» Медведев высказался о новости по поводу покупки Садулаева у «Ахмата» зимой

Глава «Зенита» Медведев высказался о новости по поводу покупки Садулаева у «Ахмата» зимой
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу возможного приобретения полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева в зимнее трансферное окно.

— Появилась информация, что «Зенит» планирует выкупить Садулаева зимой. Так ли это?
— Не планируем, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее появилась информация, что сине-бело-голубые хотят выкупить 24-летнего игрока «Ахмата» зимой. Есть вероятность, что «Зенит» выкупит Садулаева у «Ахмата» и отдаст его обратно грозненцам на правах аренды до конца сезона. Между клубами установлены дружеские отношения, поэтому с большой долей вероятности они найдут компромисс.

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