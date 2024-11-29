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«Зенит» планирует выкупить зимой Садулаева у «Ахмата» — источник

«Зенит» планирует выкупить зимой Садулаева у «Ахмата» — источник
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Футболист грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые хотят выкупить 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, стороны уже обсудили перспективу трансфера. Есть вероятность, что «Зенит» выкупит Садулаева у «Ахмата» и отдаст его обратно грозненцам на правах аренды до конца сезона. Между клубами установлены дружеские отношения, поэтому с большой долей вероятности они найдут компромисс.

Отметим, что действующий контракт Садулаева с «Ахматом» рассчитан до следующего лета.

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