Канищев: как Нино попал в список лучших защитников года? После матчей с «Ахматом»?

Бывший советский футболист Александр Канищев отреагировал на попадание защитника «Зенита» Нино в список претендентов на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА.

«Нино попал в список лучших защитников мира в этом году? Если честно, я удивлён. Это, может, какая-то предновогодняя шутка? Если это правда, то парня можно только поздравить. Если в «Зените» играет один из лучших защитников в мире, то клубу за это респект. Но мне кажется, что это какой-то вброс. Сейчас в СМИ появляется много информации от влиятельных органов, а на самом деле это хакерский вброс.

Нино играл в сборной Бразилии до «Зенита», а в последних месяцах играет в матчах высокого уровня, как Лига чемпионов? Не играет. Как тогда человек попадает в список лучших защитников этого года? Я не против, он действительно неплохой защитник. Обычно выбирают игроков из международных турниров. А как его выбирали? После матчей с «Ахматом» или «Факелом»? Не вяжется. Но если это так, то за Нино можно только порадоваться», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.