Генеральный директор «Химок» Оленев отреагировал на новости о своём уходе из клуба

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев отреагировал на новости о своём уходе из клуба. Ранее об этом сообщали источники «Чемпионата».

— Появилась информация, что вы можете покинуть пост генерального директора в «Химках». Как можете это прокомментировать?

— У меня нет такой информации, — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что подмосковные «Химки» испытывают финансовые сложности. Клуб якобы несколько месяцев не выплачивает зарплаты футболистам и сотрудникам. При этом руководители «Химок» данную информацию не подтвердили. Клуб идёт на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.