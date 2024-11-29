Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сыграет с «Крыльями Советов»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Из травмированных нам не сможет помочь Эракович. Перелома, слава богу, у него нет, но травма серьёзная, пока он не может тренироваться. Посмотрим, может быть, к заключительному матчу перед зимней паузой он сможет подойти, но пока это под вопросом. Сергей Волков и Миша Кержаков проходят реабилитацию, восстанавливаются, а все остальные готовы сыграть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 1 декабря. Отметим, что «Зенит» шесть раз выигрывал Российскую Премьер-Лигу за последние шесть лет.