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Фёдор Кудряшов: мне звонили из Турции — спрашивали про Джикию

Фёдор Кудряшов: мне звонили из Турции — спрашивали про Джикию
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Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов рассказал, что турецкие клубы советовались с ним по поводу Георгия Джикии.

«Дзюба спрашивал про турецкий чемпионат, про команды. Мне тоже звонили из Турции — из Бодрума спрашивали про Джикию. Я всё сказал честно. Но они на тот момент искали крайнего защитника. Я сказал: «Георгий — центральный защитник. Вы сами смотрите. Классный игрок с лидерскими качествами — он вам поможет».

Но стараюсь не лезть в эти вопросы. Я его связал с агентом, который мне помогал на протяжении четырёх лет. Я сказал: «Есть агент — он всё тебе скажет честно и не будет врать». Знаю, что многие турецкие посредники пытались получить разрешение Георгия на ведение переговоров. Но они сами какие-то варианты загубили, запросив баснословные агентские. Знаю, что Джикия не просил больших денег. Он просто хотел поехать и играть. Но из-за этих посредников не получилось, — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

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