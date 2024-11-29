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Кудряшов: было обидно, что не ушёл раньше из «Спартака», — год или два я потерял

Кудряшов: было обидно, что не ушёл раньше из «Спартака», — год или два я потерял
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Экс-защитник московского «Спартака» Фёдор Кудряшов рассказал, о чём жалеет в своей карьере. Он заявил, что «пересидел» в стане красно-белых — нужно было уходить из команды на один-два сезона раньше. Кудряшов считает, что потерял несколько лет в «Спартаке».

«Было обидно, что не ушёл раньше. Я слишком долго просидел и понял, что год или два потерял. Можно было уйти пораньше. Да, было классно: я в самом популярном клубе России. Но я немного пересидел», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Помимо «Спартака», Кудряшов выступал за «Ростов», «Рубин», «Факел» и ряд других российских клубов. Также он успел поиграть в чемпионате Турции за «Антальяспор» и «Истанбул».

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