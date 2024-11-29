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Евгений Алдонин: «Рубин» постарается взять реванш у ЦСКА за поражение в Кубке России

Евгений Алдонин: «Рубин» постарается взять реванш у ЦСКА за поражение в Кубке России
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался в преддверии второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, «Рубин» в матче РПЛ постарается взять реванш у ЦСКА за поражение в Кубке России. Армейцы удачно реализовали свои моменты, проявив очень хорошее исполнительское мастерство. После такой победы предстоящая игра не будет лёгкой. Думаю, что у ЦСКА будет меньше моментов, потому что «Рубин» выставит основной состав, где появится Даку, который всегда наводит шорох у ворот соперников. Это является проблемой для каждого клуба. А также у ЦСКА из-за дисквалификации будет отсутствовать Роша, который играл в Кубке. Поэтому оборона армейцев претерпит изменения, что не всегда сказывается положительно. Будем надеется, что это не скажется на игре ЦСКА», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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