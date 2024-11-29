Губернатор Самарской области намерен написать заявление в полицию на футбольных агентов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о намерении подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

«В понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп в российском футболе. В понедельник об этом подробнее расскажу и передам заявление», — сказал Федорищев в видеосообщении в своём телеграм-канале.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Он уже подал заявление в правоохранительные органы по этому поводу.