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Исполком РФС утвердил дату проведения выборов президента организации

Исполком РФС утвердил дату проведения выборов президента организации
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Исполком Российского футбольного союза утвердил дату проведения очередных выборов президента организации. Они состоятся 2 февраля 2025 года в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Действующим президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков. Он был избран на этот пост в феврале 2019-го, а спустя два года единогласным решением переизбран на новый срок.

При Дюкове были запущены розыгрыши Юношеской футбольной лиги-1 для игроков до 17 лет и ЮФЛ-2 для футболистов не старше 16 лет, изменён формат Кубка России, расширено молодёжное первенство. Также по инициативе Дюкова была создана Академия РФС, где проводится обучение тренеров и представителей других футбольных специальностей.

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