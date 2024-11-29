Евгений Алдонин: любое голевое действие — глоток свежего воздуха для Чалова

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин высказался об игре нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с РФШ. Чалов в этой встрече отметился забитым мячом, ПАОК одержал победу со счётом 2:0.

«Любое голевое действие является глотком свежего воздуха для Чалова. Гол в Лиге Европы придаст уверенности и игрового импульса. Думаю, что у Феди всё будет в порядке. Надеюсь, что этот гол поможет ему больше забивать в чемпионате Греции», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, к ПАОКу Чалов присоединился в летнее межсезонье — 2024.