Словенский игрок «Динамо» Махачкала Джапо: Россия — великая страна

Словенский футболист махачкалинского «Динамо» Ян Джапо рассказал о своих первых впечатлениях о России.

«Россия – очень великая, это большая страна: чтобы добраться из одной точки в другую, нужно преодолеть огромные расстояния. Словения по сравнению с Россией — маленькая. И футбол в России другой», — приводит слова Джапо «РБ Спорт».

Яну 22 года, ранее он выступал за словенский «Домжале». За махачкалинское «Динамо» Джапо дебютировал 1 августа, выйдя в основном составе в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Действующий контракт защитника с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость словенца в € 400 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.