Экс-защитник сборной России Кудряшов рассказал, с какими трудностями столкнулся в Турции

Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов рассказал, с какими трудностями столкнулся в Турции. Он успел поиграть за «Истанбул» и «Антальяспор».

«Языковой барьер. Это к вопросу об обучении в наших школах. Может быть, не во всех, но у меня так было, и, смотрю, так же у моей старшей дочки. Нас учат правилам английского языка: сначала должно быть подлежащее, сказуемое, потом — остальное. Сначала вопросительное, потом — вспомогательное.

Я приехал в Турцию со школьным знанием английского языка. Про себя всё думал: «Хоть бы не ошибиться! Не дай бог скажу не то». За общим столом я начал слушать, как говорят иностранцы, — просто набор слов. А самое главное — они друг друга понимают и замечательно взаимодействуют. Я думаю: «Блин, но это же слово не так стоит! Оно должно быть не здесь». Но их это вообще не волнует. Главное, что они друг друга понимают. Я их тоже понимал.

У меня до сих пор в какой-то степени осталась боязнь ошибиться. Я на слух хорошо воспринимаю, но боюсь сам сказать. Боюсь, что скажу неправильно», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.