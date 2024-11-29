Фёдор Кудряшов предположил, почему Дзюба не заиграл в Турции

Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов предположил, почему Артём Дзюба не заиграл в чемпионате Турции за турецкий «Адана Демирспор».

— Дзюба говорил, что в Турции непунктуальные люди.

— Да. Меня это бесило. Мы говорим про быт, профессиональный футбольный клуб — это другое. Тот же Шахин постоянно штрафовал за опоздания. У него больше европейский менталитет.

— Большие штрафы?

— Если честно, не знаю. Просто было написано, что штраф. Кого-то он штрафовал прямо по контракту, а были ещё мелкие наказания, условно, за опоздание на минуту. У нас в столовой висело что-то наподобие колеса фортуны, где было написано, кто и что должен принести: например, коробку пахлавы. Ты крутишь — где останавливается, то и приносишь.

Что касается недовольства Артёма, то ему нужно было сначала узнать, что за город. Адана — промышленный город. Он очень маленький, и там специфическое население. Артёму там было тяжело.

— Обсуждали с ним это?

— Нет. Я с ним разговаривал по телефону, когда он сидел и подписывал контракт. Артём говорит: «Блин, я как будто на базар попал!» Я ему отвечаю: «Я же говорил, что нужно всё читать». А мы переписывались с ним ещё до того, как он туда поехал. Дзюба говорит: «Они сначала сказали одно, я приехал — уже другое». У меня было то же самое.

У них в крови это — им нужно поторговаться. Причём это касается всего — даже в магазине с фиксированными ценами ты всё равно можешь договориться на какую-то скидку. Наверное, это даже плюс, если ты умеешь торговаться. Артёму просто не повезло с местом, куда он поехал. Ещё он попал в такую ловушку, когда разговаривал только с руководством. Его хотело руководство, а не тренер Монтелла, который играл со схемой 4-3-3, где трое нападающих должны были бежать за спину. Артём под эту стратегию не подходил, а тренер не менял её под Дзюбу, — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.