«Совсем тяжёлый период». Кудряшов — об отстранении России от международных соревнований

Экс-защитник московского «Спартака», «Ростова» и других российских клубов Фёдор Кудряшов высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. ФИФА и УЕФА отстранили Россию в феврале 2022 года из-за политической обострённости в мире.

«Все переживали, и я в том числе. Был совсем тяжёлый период. Получилось не очень хорошее завершение карьеры в сборной, по которому меня больше помнят, чем по другим матчам. Но нужно идти дальше. Это уже осталось позади, жизнь продолжается. Нужно идти к новым целям», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.