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Кудряшов считает, что России по силам было пройти Польшу в стыках за выход на ЧМ-2022

Кудряшов считает, что России по силам было пройти Польшу в стыках за выход на ЧМ-2022
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Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов ответил, смогла бы сборная России пройти Польшу в стыковых матчах за выход на чемпионат мира — 2022. Российская национальная команда не была допущена к этим играм из-за отстранения от международных турниров.

«Да. Отборочный турнир показал, что команда обновилась и может. Было видно, что пришедшие в сборную ребята способны решать задачи», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований в феврале 2022 года. Причина — обострившаяся политическая ситуация в мире.

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