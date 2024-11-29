Кечинов: недавно Селихов был кумиром фанатов «Спартака», но сейчас ему надо что-то менять

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу возможного перехода голкипера красно-белых Александра Селихова в «Ростов».

«Понятное дело, что Селихова не устраивает нынешняя ситуация, где он практически не играет, кроме Кубка России. Это опытный вратарь. Ещё недавно он был кумиром болельщиков, которого превозносили. А сейчас такая ситуация, что ему что-то надо менять в своей карьере.

Если переход Селихова в «Ростов» произойдёт, то для «Спартака» в данный момент это не будет потерей. Максименко своей игрой уверенно застолбил место первого номера. Поэтому Селихову однозначно надо что-то менять, чтобы играть, тем более в таком возрасте. Конечно, «Спартаку» нужно держать в запасе такого вратаря, как Селихов, если вдруг что-то произойдёт с Максименко. Но для самого голкипера нужно поменять обстановку и перезагрузить футбольную карьеру», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.