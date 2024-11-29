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Кудряшов: хотелось бы изменить систему подготовки детей, со временем — во всей России

Кудряшов: хотелось бы изменить систему подготовки детей, со временем — во всей России
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Экс-защитник московского «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов рассказал, чем бы он хотел заниматься в будущем. Бывший футболист признался, что мечтает взяться за изменение системы подготовки молодых игроков.

«Хотел бы профильно работать — пойти в какой-то клуб, попробовать себя в качестве руководителя, а в дальнейшем заняться изменением системы подготовки детей, молодых футболистов. Хотелось бы это сделать на каком-то локальном уровне, а потом расширяться и в конце концов изменить во всей стране», — сказал Фёдор Кудряшов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

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