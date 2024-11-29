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Тренер «Зенита» Семак: приятно, что последние матчи перед паузой сыграем дома

Тренер «Зенита» Семак: приятно, что последние матчи перед паузой сыграем дома
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о последних перед зимней паузой матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. 1 декабря сине-бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов», а 7 декабря примут на «Газпром Арене» тольяттинский «Акрон».

«Мы уже месяц не играем дома. Конечно, здесь играть приятнее, это безусловно, на своём поле готовиться проще. Любой перелёт, особенно длительный, требует определённых физических затрат, требует большего времени на восстановление. Домашние матчи играть, конечно, приятнее», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. Отметим, что «Зенит» шесть раз выигрывал Российскую Премьер-Лигу за последние шесть лет.

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