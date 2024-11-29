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«Лента» представила проект об опасности наркотиков. Есть история об экс-футболисте Бугаеве

«Лента» представила проект об опасности наркотиков. Есть история об экс-футболисте Бугаеве
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«Лента.ру» представила новое масштабное расследование «Русская мефедроновая чума», в котором авторы разобрались, кто создал мефедрон, как этот наркотик захватил Россию и почему зависимость от него превратилась в эпидемию национального масштаба.

Среди прочих в расследовании «Лента.ру» рассмотрена история бывшего защитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Бугаева, который был арестован в Краснодаре с 500 граммами мефедрона.

Экс-футболиста приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления по статье УК «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков».

Ознакомиться с расследованием «Лента.ру» можно по ссылке.

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