Игрок «Ростова» Роналдо заявил, что жёлто-синие могут выиграть Кубок России в этом сезоне

Футболист «Ростова» Роналдо считает, что команде Валерия Карпина по силам выиграть Фонбет Кубок России по итогам нынешнего сезона.

«Может ли «Ростов» в этом сезоне выиграть Кубок России? Да, мы всегда ставим перед собой цель идти к золоту, мы всегда стремимся полностью отдавать себя на поле. Но нам нужно ещё много работать, чтобы дойти до этого», — приводит слова Роналду ТАСС.

Напомним, 27 ноября состоялся второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1.