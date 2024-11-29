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Романцев: Мостовой готов работать тренером! Это моя официальная рекомендация

Романцев: Мостовой готов работать тренером! Это моя официальная рекомендация
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Известный отечественный тренер Олег Романцев высказался о тренерском потенциале Александра Мостового. Опытный специалист считает, что Мостовой уже готов к тренерской работе. Он заявил, что клуб, который пригласит Александра, точно не пожалеет об этом. Романцев обозначил это высказывание как свою официальную рекомендацию российским клубам.

«Уже на многое у Мостового есть свой взгляд и собственное мнение, которое он, не скрывая, высказывает. Возможно, порой даже чересчур резко, что не всем нравится. Но таким он был всегда! И, похоже, меняться не собирается.

Повторю — Мостовой готов работать! И те команды, где готовы протянуть руку амбициозному тренеру с хорошим вкусом и нестандартными идеями, о своем выборе не пожалеют. Считайте это моей официальной рекомендацией. Удачи тебе, Александр Владимирович!» — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Ранее Мостовой прошёл тренерскую стажировку в московском «Динамо». Изначально он планировал пройти стажировку в «Спартаке» и даже согласовал её с клубом. Но позже красно-белые отказали Мостовому из-за его резонансных комментариев в СМИ.

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