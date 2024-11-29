Кечинов: матч с «Краснодаром» — проверка, на что «Спартак» претендует в этом сезоне

Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче «Краснодара» и «Спартака» в 17-м туре РПЛ. Игра пройдёт 1 декабря в Краснодаре.

«Предстоит интересная игра между «Краснодаром» и «Спартаком», мы обязательно увидим забитые мячи. «Краснодар» в этом сезоне очень сильно прибавил. Раньше команда играла в кружевной и атакующий футбол, но сейчас они добавили в физике, особенно в середине поля появились атлетичные футболисты. Я внимательно смотрел первый матч между этими командами. Ленини и ряд центральных полузащитников у «Краснодара» произвели серьёзное впечатление.

«Краснодар» — серьёзная команда, которая по делу борется и будет бороться с «Зенитом» за золотые медали. «Спартак» ожидает тяжелейший матч. Для красно-белых эта игра — проверка, на что команда претендует в этом сезоне. Если «Спартак» выиграет этот матч, то будут великолепные шансы попасть в тройку. Если этого не произойдёт, то будет тяжело попасть в призовые места, потому что будет межсезонье и неизвестно, в каком состоянии будет «Спартак» весной.

Футболисты «Спартака» хотят взять реванш у «Краснодара» за прошлый матч. Любая уважающая себя команда и футболист помнит такое поражение. Думаю, самоотдача и настрой будут на 100 процентах. В этом даже можно не сомневаться», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.