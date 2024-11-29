Валерий Кечинов: не удивлюсь, если зимой произойдёт трансфер Угальде в команду АПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу слухов об интересе со стороны ряда клубов английской Премьер-лиги к форварду красно-белых Манфреду Угальде.

«Что касается возможного трансфера Угальде в клуб АПЛ этой зимой, то всё возможно. Если он сейчас забьёт еще три-четыре мяча, то не удивлюсь, если произойдёт такой переход. Приход Станковича очень сильно вдохновил Угальде и придал ему уверенность. Он играет ярко, забивает и отдаёт, проделывая колоссальный объём работы для нападающего. Если он проявит себя ярко в последних двух играх этого года, то всё возможно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.