Футбольный судья из Сочи Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет

Футбольный судья Эмир Привалов скончался в возрасте 28 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

«РФС выражает соболезнования родным и близким Эмира Привалова и окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон. Судья из Сочи ушёл из жизни 28 ноября. Эмир Привалов родился 9 июля 1996 года. Карьеру футбольного арбитра начал в 2016 году. С сезона-2021/2022 начал работать на матчах Второй лиги», — говорится в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

В сезоне-2024/2025 Эмир работал на матчах Второй лиги между курским «Авангардом» и «Волгарём», «Кубанью» и «Текстильщиком», а также на некоторых других встречах.