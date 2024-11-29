Защитник «Зенита» Горшков: сыграть с «Крыльями» для меня особенное событие

Футболист «Зенита» Юрий Горшков высказался в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Ранее Горшков выступал за самарскую команду.

— Юрий, «Крылья Советов» — не чужая для вас команда. В этом плане, наверное, тоже приятно, что в конце года со своими бывшими партнёрами встретитесь, тем более болельщики вас в Самаре очень любили.

— Если честно, не столь важно, в какое время играть с ними, но сыграть именно с «Крыльями» для меня — особенное событие, — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 1 декабря. Отметим, что «Зенит» шесть раз выигрывал Российскую Премьер-Лигу за последние шесть лет.