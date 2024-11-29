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Фёдор Смолов назвал лучшего нападающего РПЛ в этом сезоне

Фёдор Смолов назвал лучшего нападающего РПЛ в этом сезоне
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Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов назвал одноклубника — колумбийца Джона Кордобу — лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

«Джон — сильный футболист. В игровом плане сегодняшний «Краснодар» очень сильно зависит от Кордобы. Джон сейчас лучший нападающий в РПЛ», — приводит слова Смолова Metaratings.

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за «Краснодар» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

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