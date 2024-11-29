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Алексей Батраков высказался о противостоянии «Локомотива» со «Спартаком»

Алексей Батраков высказался о противостоянии «Локомотива» со «Спартаком»
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Лидер «Локомотива» Алексей Батраков высказался о противостоянии железнодорожников со «Спартаком». Он признался, что хочет взять реванш за последнее разгромное поражение от красно-белых.

«Хочется ли взять реванш у «Спартака»? Ну, возможно, хочется отыграться за прошлый матч. Он догоняет нас в чемпионате? Мы отталкиваемся только от себя», — приводит слова Батракова «Советский спорт».

Напомним, в последнем матче «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 5:2. Игра проходила в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. В составе красно-белых покером и одной результативной передачей отметился нападающий Манфред Угальде.

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