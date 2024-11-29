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Николай Наумов: у «Локомотива» наступил спад в игре — команде срочно нужна пауза

Николай Наумов: у «Локомотива» наступил спад в игре — команде срочно нужна пауза
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игровом спаде железнодорожников. Он считает, что команда плохо выглядела в последних матчах. Поэтому его беспокоят результаты «Локомотива» в двух оставшихся играх перед зимним перерывом.

«Я бы не сказал, что «Локомотиву» не повезло в матче с «Динамо». Команда просто плохо выглядела. У железнодорожников наступил определённый спад в игре — не очень убедительно выступают лидеры: Тикнизян потерялся, не видно Батракова и плохо выглядит Пиняев, а также не столь эффективны в атаке Воробьёв с Сулеймановым. Всё это приводит к тому, что уже не первый матч, когда «Локомотив» выглядит не очень хорошо. Думаю, команде срочно нужна пауза. Поэтому меня очень беспокоят последние два тура перед зимней паузой. Как бы «Локомотив» их не провалил. «Химкам» железнодорожники уже уступали, и это очень тяжёлая и опытная команда, которая умеет играть. А про «Краснодар» и нечего говорить», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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