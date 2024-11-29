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Защитник «Динамо» Махачкала Ян Джапо сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»

Защитник «Динамо» Махачкала Ян Джапо сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»
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Словенский футболист махачкалинского «Динамо» Ян Джапо сравнил санкт-петербургский «Зенит» с английским «Манчестер Сити». Сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России шесть раз за последние шесть лет.

— «Зенит» в России — как «Манчестер Сити» в Англии: может себе позволить любого игрока.

— Тогда вопрос: с ними реально бороться на дистанции такой команде, как «Динамо»? В матче с ними вы очень достойно смотрелись.
— Если мы все матчи будем проводить так, как играли против «Зенита» на их поле, то сумеем добиться многого. С ними возможно бороться, но они реально сильная команда, — приводит слова Джапо «РБ Спорт».

Яну 22 года, ранее он выступал за словенский «Домжале». За махачкалинское «Динамо» Джапо дебютировал 1 августа, выйдя в основном составе в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Действующий контракт защитника с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость словенца в € 400 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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