Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Дюков заявил об участии в выборах президента РФС

Александр Дюков заявил об участии в выборах президента РФС
Комментарии

Действующий глава РФС Александр Дюков заявил, что примет участие в выборах нового президента организации.

«Сегодня на исполкоме рассмотрели несколько вопросов ― были одобрены новые подходы по развитию ЮФЛ. Определили дату выборной конференции РФС ― 2 февраля 2025 года. На ней пройдут выборы президента РФС и выборы в Исполком РФС.

Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, нужно теперь дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС», ― передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Исполком РФС утвердил дату проведения выборов президента организации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android