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Экс-игрок «Пари НН» Масоэро: в России безопаснее, чем в Румынии, Аргентине и Болгарии

Экс-игрок «Пари НН» Масоэро: в России безопаснее, чем в Румынии, Аргентине и Болгарии
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Бывший футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, в какой стране чувствовал себя наиболее безопасно. По словам Лукаса, самой безопасной страной является Россия.

— Где более безопаснее — в Румынии, Болгарии, где вы также играли, Аргентине или России?
— Думаю, Россия — самая безопасная страна из этой четвёрки. Никогда не сталкивался с какими-либо проблемами, спокойно мог гулять ночью и не чувствовал опасности. Ни одной стрессовой ситуации, — приводит слова Масоэро «РБ Спорт».

Лукасу 29 лет, за «Пари НН» он играл с 2021 по 2023 год. Сейчас Масоэро выступает за румынскую «Университатя». В последнем сезоне за нижегородскую команду Лукас отыграл 26 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 1,4 млн.

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