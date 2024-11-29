Экс-игрок «Пари НН» Масоэро: в России безопаснее, чем в Румынии, Аргентине и Болгарии

Бывший футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, в какой стране чувствовал себя наиболее безопасно. По словам Лукаса, самой безопасной страной является Россия.

— Где более безопаснее — в Румынии, Болгарии, где вы также играли, Аргентине или России?

— Думаю, Россия — самая безопасная страна из этой четвёрки. Никогда не сталкивался с какими-либо проблемами, спокойно мог гулять ночью и не чувствовал опасности. Ни одной стрессовой ситуации, — приводит слова Масоэро «РБ Спорт».

Лукасу 29 лет, за «Пари НН» он играл с 2021 по 2023 год. Сейчас Масоэро выступает за румынскую «Университатя». В последнем сезоне за нижегородскую команду Лукас отыграл 26 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 1,4 млн.