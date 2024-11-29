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Александр Мостовой допустил, что Угальде этой зимой может перейти в клуб АПЛ

Александр Мостовой допустил, что Угальде этой зимой может перейти в клуб АПЛ
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой предположил, что нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде этой зимой может перейти в клуб АПЛ.

«После того как Угальде забил четыре мяча «Локомотиву», все стали говорить о его возможном переходе в хороший европейский клуб. Но это всегда было. Я говорю: «Подождите, он забьёт ещё 5-10 мячей — и появится команда». Если приедут и скажут, что за него хотят заплатить, то «Спартак», конечно, его продаст. Угальде купили за большую сумму. Почему бы его не продать? Я в этом ничего плохого не вижу. Переход Угальде в клуб АПЛ возможен этой зимой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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