Александр Мостовой допустил, что Угальде этой зимой может перейти в клуб АПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой предположил, что нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде этой зимой может перейти в клуб АПЛ.

«После того как Угальде забил четыре мяча «Локомотиву», все стали говорить о его возможном переходе в хороший европейский клуб. Но это всегда было. Я говорю: «Подождите, он забьёт ещё 5-10 мячей — и появится команда». Если приедут и скажут, что за него хотят заплатить, то «Спартак», конечно, его продаст. Угальде купили за большую сумму. Почему бы его не продать? Я в этом ничего плохого не вижу. Переход Угальде в клуб АПЛ возможен этой зимой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.