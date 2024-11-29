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Президент РФС Дюков высказался о коррупционном скандале с «Крыльями Советов»

Президент РФС Дюков высказался о коррупционном скандале с «Крыльями Советов»
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Президент РФС Александр Дюков высказался о коррупционном скандале в судействе после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Мы знаем, что один из сотрудников клуба сообщил о некой задолженности перед судьями. Мы получили эту информацию ещё в октябре. Мы ведём проверку, анализируем все матчи «Крыльев» за два года. Проверка будет завершена ориентировочно в декабре. Пока в матчах самарцев системной необъективности со стороны судей мы не обнаружили. Отношение самое серьёзное, все имеющиеся сведения надо тщательно проверять. Информация требует передачи в правоохранительные органы. Если будут виновные, они должны быть наказаны. У нас нулевая терпимость к попыткам неспортивного влияния на игру. В среду у меня состоялся разговор с губернатором Вячеславом Федорищевым. Мы заявили, что мы готовы сотрудничать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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