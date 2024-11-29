Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС Дюков высказался о невключении сборной России в квалификацию на ЧМ-2026

Президент РФС Дюков высказался о невключении сборной России в квалификацию на ЧМ-2026
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о невключении ФИФА сборной России в жеребьёвку европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

«Новость о невключении сборной России в жеребьёвку не является новостью. Пока решение об отстранении не будет отменено, возможностей участвовать в отборе на турниры нет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Жеребьёвка участников европейского отборочного турнира состоится 13 декабря. Групповой этап квалификационного турнира УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в марте 2026 года.

Материалы по теме
ФИФА не включила сборную России в число участников жеребьёвки чемпионата мира — 2026

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android