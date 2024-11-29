Президент РФС Дюков высказался о невключении сборной России в квалификацию на ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о невключении ФИФА сборной России в жеребьёвку европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

«Новость о невключении сборной России в жеребьёвку не является новостью. Пока решение об отстранении не будет отменено, возможностей участвовать в отборе на турниры нет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Жеребьёвка участников европейского отборочного турнира состоится 13 декабря. Групповой этап квалификационного турнира УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в марте 2026 года.

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