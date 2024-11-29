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Глава ЭСК Каманцев рассказал о проверке матчей «Крыльев Советов» за два года

Глава ЭСК Каманцев рассказал о проверке матчей «Крыльев Советов» за два года
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Глава экспертно-судейской комиссии при при президенте РФС Павел Каманцев рассказал о проверке матчей самарских «Крыльев Советов» за два года.

«Мы проводим проверку матчей самарцев за два года, потому что, по имеющимся сведениям, так называемый долг перед судьями сформировался за два года. Взяли игры с запасом, чтобы понять, совершались ли в них судейские ошибки, какими они были. Мы проводим поминутный анализ каждого матча, эксперты оценивают все решения судей. В конечном итоге выводится баланс этих решений», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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