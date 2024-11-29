«Балтика» — «Алания»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 20:00

Сегодня, 29 ноября, в матче 21-го тура Мелбет Первой лиги встретятся калининградская «Балтика» и владикавказская «Алания». Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче первого круга «Балтика» на выезде одержала победу со счётом 2:0.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 42 очка за 20 матчей. «Алания» располагается на предпоследней, 17-й строчке, заработав 18 очков за аналогичное количество игр.