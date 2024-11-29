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«Это скандал». Президент РФС Дюков — о возможной коррупции в российском судействе

«Это скандал». Президент РФС Дюков — о возможной коррупции в российском судействе
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможной коррупции в российском судействе. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Очень неприятная история — мягко сказано. Это скандал. Я согласен с оценкой Александра Алаева, что это самая тяжёлая ситуация в российском футболе за долгое время.

К нам не было обращений со стороны спонсоров, чтобы пересмотреть наши соглашения. Надеемся, что выйдем из этой ситуации с наименьшими репутационными потерями. Но, конечно, виновные, если они будут выявлены, должны быть наказаны. Нам необходимо понять — судьи были прикрытием для того, чтобы сотрудники клуба незаконно присвоили средства, или судьи действительно принимали участие в коррупционной схеме. В борьбе с коррупцией имеет значение результат — не так важно, гласно или негласно будет идти процесс», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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